Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ротор» — «Зенит»: ставка Нобеля Арустамяна на игру РПЛ в Волгограде

«Ротор» — «Зенит»: ставка Нобеля Арустамяна на игру РПЛ в Волгограде
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» выиграет и забьет минимум 2 мяча за 1.65.

«Как мне кажется, игра получится очень сложной для «Ротора»: это дебют в Премьер-Лиге, плюс сразу же приехал чемпион. Похоже, у волгоградцев будут большие проблемы. С другой стороны, «Зенит» очень много матчей провёл в конце прошлого сезона, а пауза между тем и нынешним была очень маленькой. Плюс команда Семака уже успела провести игру за Суперкубок всего несколько дней назад. Поэтому и «Зенит» может испытывать некоторые трудности.

Поэтому не знаю, что сумеет показать «Ротор», но оттолкнусь от чемпиона. Мой прогноз — «Зенит» победит и пробьёт тотал больше 1.5 гола», — сказал Арустамян.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Ротор» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак испортят волгоградцам возвращение в РПЛ
Состав у «Ротора» скромный, поддержки болельщиков и эмоций вряд ли хватит для сенсации.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020