«Ротор» — «Зенит»: ставка Нобеля Арустамяна на игру РПЛ в Волгограде

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Зенит».
Ставка: «Зенит» выиграет и забьет минимум 2 мяча за 1.65.
«Как мне кажется, игра получится очень сложной для «Ротора»: это дебют в Премьер-Лиге, плюс сразу же приехал чемпион. Похоже, у волгоградцев будут большие проблемы. С другой стороны, «Зенит» очень много матчей провёл в конце прошлого сезона, а пауза между тем и нынешним была очень маленькой. Плюс команда Семака уже успела провести игру за Суперкубок всего несколько дней назад. Поэтому и «Зенит» может испытывать некоторые трудности.
Поэтому не знаю, что сумеет показать «Ротор», но оттолкнусь от чемпиона. Мой прогноз — «Зенит» победит и пробьёт тотал больше 1.5 гола», — сказал Арустамян.
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