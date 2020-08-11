Ставка с коэффициентом 100.00 зашла благодаря скандальному пенальти в ворота «Спартака»

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 150 рублей на матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Он поставил на то, что первый гол в матче забьёт нападающий красно-белых Александр Соболев, а встреча закончится со счётом 2:2.
Удача улыбнулась игроку. Уже на 7-й минуте Соболев перевисел всех после подачи углового и головой отправил мяч в ворота Сослана Джанаева. Практически сразу Джордан Ларссон удвоил преимущество хозяев поля. Сочинцы смогли отыграть гол с пенальти в концовке тайма.
Развязка наступила в самой концовке встречи. На 89-й минуте игры арбитр Василий Казарцев назначил пенальти после контакта в штрафной «Спартака» Самуэля Жиго и Анатолия Немченко. Сочинцы реализовали пенальти, матч завершился со счётом 2:2.
Это решение Казарцева вызвало бурю недовольства спартаковцев. Владелец клуба Леонид Федун даже заявил о снятии команды с чемпионата. А вот клиенту БК «Фонбет», можно сказать, повезло. Его ставка сыграла, на выплату он получил 15 тыс. рублей.
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