«Интер» — «Шахтёр»: эксперты оценили шансы команд в матче 1/2 финала Лиги Европы

17 августа «Интер» и «Шахтёр» сыграют в полуфинале Лиги Европы. Игра пройдёт на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе. Начало матча — в 22:00 мск. Бесплатную видеотрансляцию онлайн покажет «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом команду Антонио Конте. Поставить на победу чёрно-синих в основное время можно за 1.79. Выигрыш «Шахтёра» оценён коэффициентом 4.50, а ничья доступна за 3.70.

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Эксперты ожидают высокую результативность: тотал голов больше 2.5 оценён коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 можно сделать ставку за 2.02. Итоговый проход «Интера» с учётом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.41, а выход в финал «Шахтёра» идёт за 2.95.

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