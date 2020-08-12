«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аталанта» — «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 1.80.



«В столице Португалии Лиссабоне будут сыграны все решающие матчи Лиги чемпионов. На «Эштадиу да Луш» пройдёт первый матч, в нём сыграют «Аталанта» и «ПСЖ». «Аталанта» — возмутитель спокойствия нынешнего розыгрыша, команда уже далеко забралась, но не собирается останавливаться.



У «ПСЖ» всё хорошо в чемпионате, там он снова стал первым. Но не всё хорошо по кадрам у парижан. Не сыграет в этом матче Килиан Мбаппе, дисквалифицирован Анхель ди Мария. Есть проблемы мышечные и у Марко Верратти.



Но всё-таки состав парижан опытнее, искушённее. Через разные стадии они проходили, через разочарования. Чего только стоит прошлый сезон и вылет от «Манчестер Юнайтед».



Я думаю, что Париж поувереннее в собственных силах. «Аталанта» удивила всех в этом сезоне, но уже достаточно далеко забралась. Свой голик наверняка забьёт «Аталанта». У неё все в строю, за исключением Иличича. Правда, ещё выбыл основной голкипер Голлини, у него травма колена. Сыграет Спортьелло. В целом рассчитываю на гол «Аталанты». Но, думаю, Париж не проиграет, за счёт опыта и подбора игроков. Мой вариант — «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 1.80», — сказал Генич.



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