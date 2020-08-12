«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Аталанта» — «ПСЖ».
Ставка: ничья за 3.89.
«Здесь я вижу очень равный футбол и равные возможности соперников. Да, «ПСЖ» более статусная и сильная команда с потрясающими футболистами, но у «Аталанты» потрясающий коллектив и невероятный тренер. Поэтому, на мой взгляд, будет настоящий фейерверк футбола и абсолютно непредсказуемая игра — как говорят, на три результата.
Я рискну и поставлю на ничью в основное время. И, конечно, в этом матче надо ставить на тотал больше. Какое именно количество голов? Думаю, поставить на ТБ 3.5 — это оправданный риск. Потому что «Аталанта» много забивает и много пропускает, и то же самое можно сказать про «ПСЖ». Поэтому эта ставка должна доезжать», — сказал Арустамян.
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