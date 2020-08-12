«Филадельфия» — «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Филадельфия» — «Монреаль».



Ставка: ТМ 5 за 2.14.



«Флайерз» эффектно выиграли все четыре летних матча. Выставочный с «Питтсбургом» (3:2 ОТ), официальные с «Бостоном» (4:1), «Вашингтоном» (3:1), «Тампой» (4:1). «Монреаль» же сотворил большую сенсацию, когда в квалификационном раунде в четырёх матчах победил «Питтсбург» (3:2 ОТ, 1:3, 4:3, 2:0).



«Филадельфия» на ходу и без слабых мест. Очень мало пропускает в это время года, вратарь Картер Харт играет изумительно (96.6%), а атака хороша даже при том, что пока ноль голов забили такие мэтры, как Клод Жиру, Якуб Ворачек и Шон Кутюрье. Что же будет, когда включатся и они?



Но очень хорошо у «Монреаля» играет Кэри Прайс (94.7%), вокруг которого сплотилась вся команда. Идеальным получился четвёртый матч с «Питтсбургом», когда долго держались нули на табло, а в концовке «Канадиенс» нанесли решающий укол. Шанс «Монреаля» будет только в такой тактике, когда команда мало пропускает и ловит «Филадельфию» на контратаках.



Я считаю, что решающим фактором станет игра вратарей. 32-летний Прайс против 21-летнего Харта. Два разных поколения голкиперов. Оба в полнейшем порядке, поэтому беру здесь тотал меньше 5 в основное время при кэфе 2.14», — сказал Лысенков.



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