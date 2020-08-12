«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».



Ставка: проход «Аталанты» за 2.09.



«Яркая, дерзкая, интересная «Аталанта» против вечного лузера Лиги чемпионов «ПСЖ». Бергамаски забивают много, играют задорно. Даже всеитальянскому монстру «Юве» команда не проиграла в чемпионате. Есть забивные игроки.



«ПСЖ» – гордая команда со звёздами мирового класса. Но сколько раз обжигались они на более страстном сопернике? Тем более сейчас не будет двухраундового поединка. Всё решится в одной-единственной игре и на пустом нейтральном стадионе», — сказал Аскеров.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.