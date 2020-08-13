«РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: проход «Атлетико» за 1.71.



«Атлетико» и «Лейпциг» готовятся к тому, чтобы, возможно, написать главную страницу в своей истории. Путь к выигрышу Лиги чемпионов для обеих команд вполне близок. Теперь полуфинал и четвертьфинал состоят всего из одного матча, поэтому 270 минут чистого игрового времени их отделяют от победы в Лиге чемпионов.



Для «Атлетико» это важнейшая задача. Пусть в полуфинале их будет ждать, скорее всего, «ПСЖ», но в отдельно взятом матче такой сильной и сбалансированной команде, как «Атлетико», по силам обыграть кого угодно. Все последние годы, когда «Атлетико» доходил до финала Лиги чемпионов, я всегда говорил, что «Атлетико» по силам её выиграть. Выиграть Лигу чемпионов «Атлетико» легче, чем выиграть чемпионат Испании. Тем не менее команда Диего Симеоне и его выигрывала. Сейчас мотивация у «Атлетико» колоссальная на победу в турнире.



«Лейпциг» команда молодая, которая первый раз дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Есть все возможности пройти дальше. Но то, что «Лейпциг» потерял лидера своей атаки Вернера, который ушёл в «Челси», — это огромная потеря. Пусть наставник команды и говорит, что уход этого футболиста развяжет руки остальным игрокам группы атаки, что они смогут взять на себя инициативу, которая до этого была у Вернера, но мне кажется, что «Атлетико» в этом матче будет чувствовать себя более уверенно. Испанцы лучше готовы, у них нет серьёзных потерь. Единственная небольшая проблемка была из-за коронавируса. У двух игроков был положительный тест, но это не такие важные игроки, как Вернер для «Лейпцига». Речь про Корреа и Врсалько. Вовремя провели все диагнозы, выяснили, что остальные футболисты не имеют положительного анализа, быстро изолировали этих футболистов, и без них команда отправилась в Лиссабон.



Мне кажется, что оба и так бы не играли в стартовом составе, это несущественные потери. «Атлетико» потерял всего лишь один тренировочный день – не больше того. Мадридская команда будет в лучшем состоянии, так как испанский чемпионат закончился две-три недели назад, а немецкий закончился гораздо раньше. Испанские клубы в еврокубках играли достаточно хорошо, показали хорошее состояние, кроме «Реала». Немецкие команды, кстати говоря, выглядели не так здорово – несколько из них вылетели уже из Лиги Европы.



Я думаю, что «Атлетико» здесь пройдёт. Я был удивлён, обнаружив коэффициент 1.71 на проход «Атлетико». Я охотно беру эту ставку – выход испанцев в полуфинал. Вторая ставка – индивидуальный тотал «Лейпцига» меньше 1. Т. е. будет победа, если «Лейпциг» не забьёт, а без Вернера пройти слаженную оборону «Атлетико» довольно сложно. Если «Лейпциг» забьёт один гол, то это будет возврат ставки. Поверить в то, что «Лейпциг» дважды поразит ворота Облака, мне сложно», — сказал Вишневский.



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