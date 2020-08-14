«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура РПЛ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ахмат».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.99.



«Понятно, что «Спартак» эмоционально выхолощен после матча с «Сочи» и судейского произвола, ошибки в конце матча. Но «Спартак» по-прежнему настроен решительно.



«Ахмат» при всех плюсах и при том, что Андрей Талалаев умеет выстраивать команду в сжатые сроки, по-прежнему нуждается в футболистах. Поэтому москвичи будут фаворитами в предстоящем матче.



Какой будет результат? Какой будет итог? Я думаю, что первый тайм будет максимально аккуратным из-за того, что «Ахмат», безусловно, будет держать оборону и контратаковать. А во втором тайме ситуация разрешится.



Поэтому мне кажется хорошей ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Арустамян.



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