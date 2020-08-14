«Барселона» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».
Ставка: проход «Баварии» за 1.57.
«В 1/8 финала «Бавария» с волшебным Левандовским не заметила «Челси» — 7:1 по сумме двух матчей. «Барселона» с чудесным Месси переиграла «Наполи» — 4:2. Тут интересны все дуэли. Интересны даже дуэли двух немецких вратарей — Тер Штеген против Нойера. Дуэль главных игроков — Месси против Левандовского. В этом году не разыгрывается «Золотой мяч», но тут будет очная дуэль за этот воображаемый «Золотой мяч».
Победная серия «Баварии» в Лиге чемпионов достигает восьми матчей. И в каждом из них мюнхенцы забивают минимум два мяча. Вообще, при Хансе Флике у «Баварии» потрясающий результат — 30 побед, одна ничья и два поражения. Но в этом веке «Барселона» отлично играет именно против немецких команд — 19 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Правда, из этих четырёх поражений три от «Баварии».
Ну и Левандовски. Поляк забивает в каждом матче — 13 мячей в 7 играх. Здесь можно ставить и на гол Месси, и на гол Левандовского. У меня бы совсем не было сомнений в «Баварии», если бы её соперником была не «Барселона» или «Барселона» без Месси. Он может изменить всё. Но мой прогноз всё равно будет приятным для немецкой команды. Ставлю на проход «Баварии» в полуфинал с коэффициентом 1.57», — сказал Гусев.
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