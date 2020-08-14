«Барселона» — «Бавария»: ставка Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Бавария».



Ставка: проход «Баварии» за 1.54.



«Двойное противостояние между немецкими и испанскими клубами в Лиге чемпионов продолжается встречей «Баварии» и «Барселоны». Если в противостоянии «Атлетико» и «Лейпцига» явным фаворитом был испанский клуб, то здесь все карты в пользу немецкой команды. «Бавария» выглядит очень мощно, боюсь, что «Барселона» вряд ли сможет с ней что-то сделать. Шансы на проход «Баварии», на мой взгляд, 70-75%.



Конечно, у «Барселоны» есть хорошие новости – возвращается Бускетс, которого, я хотел по привычке сказать, что его не хватало в матче с «Наполи», потому что когда его нет, то «Барселона» выглядит очень блёкло. Но «Барселона» против «Наполи» выглядела достойно – у неё была хорошая реализация голевых моментов, и ей повезло забить два быстрых гола, а во втором тайме она уже больше экономила силы, чем играла.



Но «Бавария» — соперник принципиально другого уровня, чем «Наполи». Наверное, мюнхенский клуб вообще главный фаворит Лиги чемпионов. Второй — «Манчестер Сити», а «Барселона» — в лучшем случае фаворит номер три. Мне кажется, что «Бавария» здесь, скорее всего, пройдёт. При Кике Сетьене «Барса» не блещет. У каталонцев был шанс поменять тренера во время паузы, но они решили этого не делать, поэтому каких-то больших изменений в игре «Барселоны» ждать не приходится. По качеству игры «Барселона» уступает тому, что показывает «Бавария». Есть проблема в том, что немецкий чемпионат давно закончился, но в матче с «Челси» «Бавария» выглядела очень достойно, подтвердила свой уровень. Ставка с коэффициентом больше 1.5 на проход «Баварии» — самое оптимальное, что здесь можно взять. Если будет дополнительное время, то там шансы «Баварии» только увеличатся, потому что скамейка запасных у мюнхенского клуба посильнее, чем у «Барселоны». Та скамейка запасных, которая была у «Барсы» в матче с «Наполи», — это позор для участника Лиги чемпионов. Там была серия дисквалификаций – были одни дети и Ансу Фати, который тот ещё ребенок. Хоть кантера у «Барселоны» и сильная, но «Бавария» выглядит сейчас более мощной командой, более сыгранной.



Я думаю, что «Бавария» здесь пройдёт. Ставить с коэффициентом выше 1.50 на её проход – это оправданная ставка», — сказал Вишневский.



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