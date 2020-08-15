«Рубин» — «Урал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 2-го тура РПЛ в Казани

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Урал».



Ставка: победа «Рубина» с нулевой форой за 1.50.



«Для меня фаворит «Рубин», и вот несколько аргументов, почему.



Во-первых, «Урал» сейчас выглядит совершенно неубедительно. Во-вторых, у «Рубина» серьёзная мотивация, так как его не совсем справедливо наказали в матче с «Локомотивом». В-третьих, тренер громко и органично выступил, поэтому команда сыграет за дисквалифицированного тренера. Главное, «Рубин» играет в хороший футбол, быстрый, плотный, есть лидеры в каждой линии. В общем, клуб становится серьёзной единицей в нашем футболе, с претензиями на хорошую перспективу. Их матчи интересно смотреть, команда старается атаковать. Особенно выделяется Хвича Кварацхелия, против него очень трудно играть. Сейчас для «Рубина» многое сходится, тем более домашняя встреча, при своих болельщиках, поэтому казанцы должны выиграть.



Обычно «Урал», играя на выезде с сильными командами, действует вторым номером, от обороны. Отдаёт середину поля, защищается на своей половине и резко выходит в атаку. У команды есть кому играть в нападении, поэтому вполне можно ожидать забитого мяча гостей.



В любом случае, «Рубин» – фаворит, но там есть проблемы в завершающей стадии. Игнатьев себя уже проявляет, но нужно время, чтобы наладить взаимодействие с партнёрами. «Рубин» атакует разнообразно, и нападающему не так просто привыкнуть к такой игре".