«Рубин» — «Урал»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России 15 августа

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Урал».
Ставка: обе забьют за 2.07.
«Встречаются два неудачника первого тура. «Рубин» проиграл «Локомотиву», был скандал и Леонид Викторович Слуцкий жёстко выступил, хотя ситуация там сомнительная: было нарушение или не было? Но этот вопрос уже не ко мне.
«Урал», конечно, по всем статьям проиграл «Динамо». Уступил и в скорости, и в организации игры. Очень неудачная игра, даже непохоже было это всё на «Урал». Хотя с прошлого сезона длится серия, уже четвёртый матч подряд они проиграли.
«Уралу» терять нечего. У «Рубина» тоже большие амбиции на этот чемпионат. Я думаю, игра будет интересная, сложно мне тут спрогнозировать. Мне кажется, что обе команды забьют».
- 15 августа 2020
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