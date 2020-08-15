«Рубин» — «Урал»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России 15 августа

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Урал».



Ставка: обе забьют за 2.07.



«Встречаются два неудачника первого тура. «Рубин» проиграл «Локомотиву», был скандал и Леонид Викторович Слуцкий жёстко выступил, хотя ситуация там сомнительная: было нарушение или не было? Но этот вопрос уже не ко мне.



«Урал», конечно, по всем статьям проиграл «Динамо». Уступил и в скорости, и в организации игры. Очень неудачная игра, даже непохоже было это всё на «Урал». Хотя с прошлого сезона длится серия, уже четвёртый матч подряд они проиграли.



«Уралу» терять нечего. У «Рубина» тоже большие амбиции на этот чемпионат. Я думаю, игра будет интересная, сложно мне тут спрогнозировать. Мне кажется, что обе команды забьют».