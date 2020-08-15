«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лион».
Ставка: гол Рахима Стерлинга за 2.01.
«Очень неудачный матч для ставок, с фаворитом этой пары всё предельно ясно. Именно поэтому выбрать хороший коэффициент очень сложно. Рисковать брать с форой я бы не стал, потому что «Лион» в игре с «Ювентусом» показал неплохую готовность к Лиге чемпионов. «Лион» сыграл с «ПСЖ» на ноль в Суперкубке. Он выглядел неплохо на фоне «Ювентуса», продержался в обороне и справился.
И хотя против этого «Сити» у «Лиона» шансы минимальные, я всё же не рискну брать «Сити» с форой. И любые большие тоталы — дело очень рискованное. Брать голы «Сити» в обоих таймах — тоже не факт, что забьют. В общем, сложно выбрать ставку.
Поэтому я бы взял голы. За гол Стерлинга дают больше двойки. Понятно, что «Сити» забьёт. Возможно, даже больше двух. И кому, как не Стерлингу с Жезусом, забивать. Стерлинг провёл блистательный сезон, поэтому я бы остановился именно на нём. Играю гол Рахима Стерлинга».
- 15 августа 2020
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