«Динамо» — «Ротор»: эксперты оценили шансы волгоградцев набрать первые очки в сезоне РПЛ
15 августа «Динамо» и «Ротор» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 августа «Динамо» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.27, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт матча — 1:0 в пользу «Динамо» (4.85) и 2:0 в пользу «Динамо» (6.20).
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Первая встреча бело-голубых и волгоградцев за 16 лет вряд ли закончится сенсацией.
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