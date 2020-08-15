ЦСКА — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Тамбов» в 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.
«В новом чемпионате первый свой домашний матч ЦСКА проведёт против «Тамбова». Тамбовчане на старте проиграли в Саранске «Ростову» (0:1). Сами в атаке почти ничего не создали, да и у «Ростова» моментов было немного. Победа была на классе.
То же самое можно сказать о победе ЦСКА над «Химками». Два мяча в первом тайме забили. Солидный тайм выдали армейцы, Дзагоев забил. Выяснилось, что травма, которую он получил, не очень серьезная. Возможно, с «Тамбовом» он не сыграет в целях перестраховки. Неплохо проявил себя Адольфо Гайч, вышедший на замену. Он попал в перекладину. Габаритный, крупный нападающий. «Армейцам» он был необходим.
Есть определённые вопросы по некоторым футболистам ЦСКА. У Влашича мышечная травма, у Магнуссона, продолжает восстанавливаться Ахметов. Но состав у ЦСКА уже структурный. Он уже не очень молодой. Если «армейцы» сыграют аккуратно в обороне, как с «Химками», то за счёт индивидуального класса игроков атаки победу добудут. Думаю, победа будет непростой, если она будет. Но наверняка «армейцы», увидев календарь, рассчитывали и рассчитывают набрать 6 очков.
Думаю, ЦСКА победит при тотале меньше 3,5 мяча за 1,98».
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