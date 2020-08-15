«Рубин» — «Урал»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России в Казани

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Урал» в 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Рубина» за 2.09.
«Полагаю, что «Рубин» до некоторой степени взбудоражен тем, что произошло в матче с «Локомотивом». Во всяком случае точно взбудоражен Леонид Слуцкий, но его не будет на скамейке в этой игре.
У «Урала» новый тренер, хотя Юрий Матвеев давно уже находится в системе клуба.
Думаю, Слуцкий ещё до матча постарается вложить всё в свою команду. «Рубину», конечно, надо бы сыграть удачнее, чем с «Локомотивом». Я считаю, что у «Рубина» есть те качества, те футболисты и та игра, которые позволят это сделать. Коэффициент на победу хозяев, на мой взгляд, очень большой — 2.09. Я считаю, что этим обязательно надо пользоваться».
- 15 августа 2020
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