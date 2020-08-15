«Ростов» — «Зенит»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
15 августа «Ростов» примет «Зенит» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ничейный исход идёт за 3.90.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Голы в исполнении обеих команд идут за 1.92. Наиболее вероятный счёт матча — 1:0 в пользу «Зенита» (6.20).
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Сине-бело-голубые не проигрывают в РПЛ уже 10 месяцев.
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