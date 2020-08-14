«Ростов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун, Ловрен и Семак отправят Карпина под откос

15 августа «Ростов» примет «Зенит» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ничейный исход идёт за 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ростов» — «Зенит»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (15.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как пришло время нового первенства. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первый тур растянулся на четыре дня из-за проведения Суперкубка России и завершился 11 августа, а уже 14 августа стартовал второй.

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Продолжить программу 15-го числа предстоит сразу десяти клубам, среди которых затесались «Ростов» и «Зенит». Эта встреча явно способна скрасить субботний вечер, она рассматривается как одна из двух центральных в туре. Поединок пройдёт на «Ростов Арене», которая сможет заполниться болельщиками на 25%. Старт — в 20:00 мск.



Ростовчане стали жертвой пандемии коронавируса, завалили концовку прошлого сезона и финишировали в итоге на пятой строчке, хотя к моменту рестарта вовсю претендовали на Лигу чемпионов. За восемь последних туров получилось добыть только одну победу. И это при шести забитых мячах.



Новый розыгрыш РПЛ команда Валерия Карпина начала с чистого листа и выездной победы над «Тамбовом» (1:0). В целом смотрелась она неплохо, старалась атаковать и забила гол в середине первого тайма. Однако ничего сверхъестественного пока не наблюдается.

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Зато болельщики клуба увидели дебют новичка Кэнто Хасимото. Правда, полузащитник сборной Японии появился только на 83-й минуте и результативными действиями не отметился, ведь ему ещё нужно набрать форму. Но главный тренер теперь может рассчитывать на футболиста перед непростым матчем с чемпионом России.



«Зенит» сумел оформить золотой хет-трик. В Российской Премьер-Лиге конкурентов не было: получилось финишировать на первом месте с отрывом от второго аж в 15 пунктов. В Кубке России клуб из культурной столицы страны обыграл «Химки» с минимальным счётом, а совсем недавно в Суперкубке по делу победил московский «Локомотив» (2:1).



В новом сезоне сине-бело-голубые тоже решили не откладывать дела в долгий ящик и добыли первую победу. На этот раз досталось легендарному «Ротору», который вернулся в высший российский дивизион спустя долгие годы. Петербуржцы гостили в Волгограде и оформили два безответных мяча, несмотря на старания хозяев. Дежурная победа на классе.

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Видно, что работа Сергея Семака на посту главного тренера получается исключительной, подобной стабильность клубу прежде не хватало. Под руководством российского специалиста «Зенит» взял в РПЛ второе золото подряд. При этом стоит отметить мощную серию, которую выдала команда в прошлом сезоне.

К слову, в восьми турах после паузы, связанной с коронавирусом, сине-бело-голубые потеряли только два очка. Единственная ничья на таком внушительном отрезке пришлась на выезд к «Ахмату» в Грозный. Но и тут надо сказать, что тогда гости остались в меньшинстве уже на 34-й минуте, хотя всё равно имели шансы победить.



Ставить против действующего чемпиона на таком фоне практически нереально. Запас в уровне исполнителей не вызывает сомнений: связка Дзюбы и Азмуна даёт результат, Барриос выжигает центр поля, а Михаил Кержаков в нужные моменты выручает. Красота.

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Сейчас петербуржцы в полнейшем порядке, а «Ростову» ещё только предстоит войти в нужные кондиции. На наш взгляд, гости в предстоящем поединке сумеют продолжить уверенную серию. Мы бы проверили П2 за вполне рабочий коэффициент 1.86. Жёлто-синие навяжут борьбу, но шансы зацепиться всё же невелики.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Зенит» 15 августа

«Зенит» сейчас в полнейшем порядке. Клуб из Петербурга заслуженно оформил «золотой» хет-трик, а в РПЛ стартовал с уверенной победе в Волгограде. «Ростову» же только предстоит набрать форму, а потому, на наш взгляд, у него маловато шансов зацепиться за очки в предстоящем поединке. Состав у сине-бело-голубых сильнее, а под руководством Сергея Семака они стабильно находят бреши в обороне жёлто-синих.



Ставка: «Зенит» победит за 1.86.



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