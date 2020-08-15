«Динамо» — «Ротор»: прогноз Евгения Ловчева на матч 2-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Динамо» — «Ротор».
Ставка: победа «Динамо» за 1.60, «Ротор» не забьёт за 1.90.
«Динамо» выглядит сильнее. «Ротор» после долгого перерыва начинает обживаться в Премьер-Лиге. Команда не так хорошо укомплектована. В матче с «Зенитом» выглядела не лучшим образом. Особенно это касалось атаки.
Думаю, «Динамо», которое только что обыграло на выезде «Урал» (2:0), должно добивать соперника. Думаю, бело-голубые выиграют. Больше того, на мой взгляд, гости не сумеют забить".
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- 15 августа 2020
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