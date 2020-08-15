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Эксперты: «Бавария» стала главным фаворитом Лиги чемпионов после 8:2 с «Барселоной»

Эксперты: «Бавария» стала главным фаворитом Лиги чемпионов после 8:2 с «Барселоной»
Ставки / Прогнозы 0

14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» со счётом 8:2 разгромила «Барселону». Теперь эксперты считают мюнхенцев главным фаворитом турнира.

Сделать ставку на победу «Баварии» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов можно за 2.37, что соответствует 38% вероятности. Пари на сумму 1000 рублей принесёт 2370 рублей при удачном исходе.

Букмекеры оценили также шансы «Манчестер Сити» (коэффициент 3.30, 27%) и «ПСЖ» (3.70, 25%).

Главными аутсайдерами на триумф в Лиге чемпионов считаются «РБ Лейпциг» (11.00, 8%) и «Лион» (51.00, 2%).

Напомним, в первом полуфинале сыграют «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Встреча пройдёт 18 августа. «Бавария» проведёт матч 19 августа. Соперник мюнхенцев определится сегодня в матче «Манчестер Сити» — «Лион».

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