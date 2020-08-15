«Ростов» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».
Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.04.
«Интересный матч, один из центральных в туре. Радует, что у «Ростова» практически все оправились после болезни. Команда будет в полноценном виде, еще и новички подъехали. Может, не все лидеры в оптимальной форме, тот же Еременко пока не готов на весь матч, Шомуродов перестал забивать, но это все равно не идет ни в какое сравнение с тем, как выглядели ростовчане в конце прошлого сезона. Сейчас у Карпина есть выбор.
«Зенит» — фаворит. Но в Ростове чемпиону придётся играть без Дзюбы. Это большая потеря. Может быть, придется менять построение.
А «Ростов» с сильными соперниками дома играет очень неплохо. Поддержка трибун имеет большое значение. Счастье — играть на таких хороших стадионах. Еще лучше будет, когда трибуны будут полностью заполняться.
Учитывая отсутствие Дзюбы, поставил бы на то, что «Ростов» не проиграет. Не очень понравился «Зенит» по движению в Волгограде, а здесь будет еще сложнее».
- 15 августа 2020
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