«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Егора Титова на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.15.
«Манчестер Сити» — явный фаворит и должен проходить в полуфинал. Не должно никого смущать, что «Лион» прошёл «Ювентус». Еле выстояли. При этом «Ювентус» играл очень слабо. Никаких командных взаимодействий, игры просто не было видно. Дибала не мог играть, а вышел и сломался. Один Роналду пытался что-то придумать, но этого не хватило. «Лион» тоже ничего толком не показал, встали сзади. Пенальти тоже был сомнительный.
С «Ман Сити» французам будет в разы тяжелее. Гвардиола игру поставил, исполнители топ-класса. Не сыграет только Агуэро. «Сити» умеет вскрывать плотную оборону. Не вижу никаких шансов у «Лиона».
Ставлю на победу «Сити» с форой (-2). Думаю, победа будет крупной».
- 15 августа 2020
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