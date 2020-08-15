«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз Егора Титова на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Лион».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.15.

«Манчестер Сити» — явный фаворит и должен проходить в полуфинал. Не должно никого смущать, что «Лион» прошёл «Ювентус». Еле выстояли. При этом «Ювентус» играл очень слабо. Никаких командных взаимодействий, игры просто не было видно. Дибала не мог играть, а вышел и сломался. Один Роналду пытался что-то придумать, но этого не хватило. «Лион» тоже ничего толком не показал, встали сзади. Пенальти тоже был сомнительный.



С «Ман Сити» французам будет в разы тяжелее. Гвардиола игру поставил, исполнители топ-класса. Не сыграет только Агуэро. «Сити» умеет вскрывать плотную оборону. Не вижу никаких шансов у «Лиона».



Ставлю на победу «Сити» с форой (-2). Думаю, победа будет крупной».