«Енисей» — «Алания»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 4-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Енисей» — «Алания».

Ставка: «Алания» не проиграет за 1.85.

«У «Алании» долгожданное возвращение пока не задалось, хотя положительные впечатления уже остались. В первом туре на эмоциях команда уступила опытному «СКА-Хабаровск» (2:4). Зато потом получилось уверенно разобраться с «Чайкой» на её поле (3:0).



В последней же игре подопечные Спартака Гогниева проиграли в гостях крепкому «Оренбургу» (0:2). Встреча получилась крайне эмоциональной. «Барсы» остались в большинстве на 50-й минуте, но не сумели реализовать пенальти. Однако через несколько минут после этого сами пропустили с одиннадцатиметрового, а затем потеряли численное преимущество и пропустили второй гол.



Впрочем, здесь надо бы сказать, что на фоне оренбуржцев красно-жёлтые смотрелись крайне достойно. Они, судя по всему, всё лучше понимают, что именно нужно делать. Получалось владеть мячом и контролировать игру. К слову, за все 90 минут «Алания» нанесла 22 удара и подала 6 угловых.



Обновлённый «Енисей» тоже выглядит весьма неплохо, так что стоит ожидать настоящей зарубы. При желании можно подумать над ничьей за внушительный коэффициент 3.40. Команды смотрятся сейчас вполне сопоставимо.



Но мы ограничимся вариантом «Х2 за 1.85». Шансы на сюрприз вполне имеют место быть. Владикавказцы с каждым матчем играют всё увереннее».