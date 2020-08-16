«Краснодар-2» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч 4-го тура ФНЛ 16 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Торпедо».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Торпедо» дебют провалило. В трёх турах набрано лишь два балла, это 19-я строчка в ФНЛ. Нельзя сказать, что качество футбола резко просело и не получается ровным счётом ничего. «Автозаводцы» действительно допускают много брака, но всё равно заметно недобрали.



И прежде всего — из-за жуткой реализации. Лучше всего это проявилось в минувшем туре, в матче с «Акроном». Достаточно просто изучить статистику: 75:25 — по проценту владения мячом, 29:2 — по ударам в сторону ворот. И итоговые 1:1 на табло. Новичок ФНЛ на 86-й минуте ушёл от поражения.



Объективные причины имеются. Опытнейший Александр Рязанцев из-за микротравмы полностью пропустил игру с «Шинником» и отбегал лишь 10 минут со «Спартаком-2». Экс-полузащитник «Рубина» крайне важен для игры команды. Стоит учитывать также уход Ивана Сергеева в «Крылья Советов» — в прошлом году он стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 14 мячами.



Ситуация у чёрно-белых печальная. СМИ раздувают историю с невыплатой премий бывшим футболистам, болельщики призывают Сергея Игнашевича подать в отставку. На выход в РПЛ, похоже, в клубе не настроены. Естественно, всё это влияет на атмосферу в раздевалке и только добавляет нервозности.



Сложно сказать, как весь этот шум повлияет на коллектив, однако на своём поле «Краснодар-2» вполне способен удивить потерявшего баланс фаворита. «Обе забьют за 2.00» смотрится вполне любопытно. В прошлом сезоне соперники успели встретиться лишь однажды, и москвичи выиграли со счётом 2:1».