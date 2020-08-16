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«Айлендерс» — «Вашингтон»: прямой эфир, где смотреть прямую трансляцию 3-го матча серии

«Айлендерс» — «Вашингтон»: прямой эфир, где смотреть прямую трансляцию 3-го матча серии
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16 августа в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 19:00 мск.

Счёт в серии 2-0 в пользу «островитян». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.26.

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Гол Александра Овечкина доступен за 1.72 (59%).

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