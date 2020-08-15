«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, тащи! Других вариантов у «столичных» нет

16 августа в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (16.08.2020)

Настоящий хоккей набирает обороты! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом разминка закончилась, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. То есть все 16 клубов находятся в абсолютно равных условиях.

На повестке дня третий матч серии между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в Торонто. Стартовое вбрасывание на «Скотиабанк-Арене» состоится 16 августа в 19:00 мск. Фаворит уже после двух поединков оказался в крайне сложном положении — 0-2 при слабом хоккее и больших проблемах в обороне.

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Оба раза «столичные» вели в счёте, оба раза оставались у разбитого корыта. В первой встрече они при довольно бледном хоккее добились преимущества в две шайбы, после чего Брэйден Холтби пустил «бабочку». «Островитяне» почувствовали запах крови, а партнёры, напротив, провалили старт третьего периода. И получили 2:4.

Пока именно действия вратарей делают разницу в противостоянии. Конечно, подопечные Тодда Рирдена не показывают ничего особенного и явно уступают себе образца лучших матчей сезона, но «Айлендерс» тоже достаточно ошибаются. По крайней мере по меркам команд Барри Тротца. Назвать их непроходимой машиной нельзя.

Семён Варламов не стоит на голове, но исправно делает свою работу: забирает простые шайбы, не плывёт и не пропускает по несколько голов за пару-тройку минут. Этого достаточно, чтобы постоянно оставаться в деле. А дальше фаворит сам дарит шансы. Тот же Холтби в первом матче мог взять три гола из четырёх, да и во втором действовал далеко не лучшим образом.

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Александр Овечкин включился и оформил дубль, оба раза отличившись в равных составах. Мог оформить хет-трик, но в важный момент не попал в фактически пустые ворота. Он провёл на льду 22 минут, закончил с положительным показателем полезности и по привычке не стеснялся размазывать оппонентов по бортам. Но этого недостаточно, потому что голкипер не тащит, а нижние звенья не помогают.

Центральная ось наводит тоску. Евгений Кузнецов никак не может обрести себя, Никлас Бекстрём получил травму в первой игре. А Ларс Эллер только-только вернулся в расположение команды (улетал ради рождения ребёнка). И сходу получил «-4». В первом матче выстрелил Ти Джей Оши, а вот втором «Нью-Йорк» забросил при нём все четыре шайбы.

Есть вопросы к Джону Карлсону, который не даёт привычного влияния на чужой половине площадки, а на своей много ошибается. Ну и так далее. Вариантов немного: Бекстрём лечится, Кузнецов выдаёт одну сильную игру на три бледных, а травма Ильи Самсонова оставила Брейдена Холтби в одиночестве.

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Тренерский штаб вполне может рискнуть и выпустить не имеющего опыта Витека Ванечека, чтобы встряхнуть команду. Но при 0-2 в серии это, естественно, крайне опасно. Очевидно, что пока «Кэпиталз» не готовы показывать высочайшую производительность в атаке, а потому единственный шанс зацепиться — действовать максимально строго, избегать ошибок в своей зоне и помогать Холтби изо всех сил.

Букмекеры продолжают считать «Вашингтон» явным фаворитом, а потому 1Х идёт за прекрасный коэффициент 1.88. Можно даже взять 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.33. Вариант попроще — ИТБ 2 шайбы «Айлендерс» за 1.66. Учитывая нестабильность Холтби и постоянные ошибки в обороне, свои два-три гола «островитяне» наверняка наковыряют. А там всё зависит от Овечкина.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 августа 2020 года

«Вашингтон» смотрится печально: никак не может удержать преимущество, испытывает огромные проблемы с центральной осью и не имеет альтернатив проваливающему сезон Холтби. На таком фоне всё зависит от лидеров, но свои две-три шайбы «островитяне» наверняка забьют. «Кэпс» очень много ошибаются, а вратарь стабильно запускает не самые сложные броски.

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Айлендерс» за 1.66.

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