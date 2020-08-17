«Клипперс» — «Даллас»: прогноз и ставка на 1-й матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф НБА «Клипперс» — «Даллас».

Ставка: тотал меньше 229 очка за 2.02.

«Основная интрига звучит просто. Нас ждёт битва двух наиболее эффективных атак во всей НБА по итогам регулярного чемпионата. Вопрос в том, насколько безболезненно удастся перенести результативность в плей-офф, где темп традиционно падает, а пространства становится меньше. Набирать по 130 очков за вечер, конечно, будет сложнее.



У «Далласа» интересное молодое ядро: от дуэта Луки Дончича с Кристапсом Порзингисом многого ждут. Первый сезон скорее оправдал ожидания. Статистика в полном порядке, результат неплохой, хайлайтов достаточно. Но вот беда — у словенца и латыша одинаковое количество игр в плей-офф НБА за карьеру.



Ну да, ни одной. Понятно, что тот же Дончич уже давно никого не стесняется, ведь он в совсем юном возрасте взрывал Евролигу с «Реалом». А Порзингис играл в «Никс», после такого бояться уже нечего. Речь именно об ином уровне сопротивления, быстро перестроиться к падению темпа удаётся далеко не всем.



Третий снайпер команды — Тим Хардуэй — к 28 годам не провёл в плей-офф и 300 минут. Четвёртому — Сэту Карри — скоро исполнится 30 лет, а он попадал в плей-офф лишь однажды. Ну и так далее. Разумеется, тут есть приводивший «Даллас» к титулу Рик Карлайл, опытнейшей Джей Джей Бареа. Но шансы зацепиться в первую очередь зависят от лидеров.



На таком фоне логичнее всего выглядит классический низ. Дело в том, что даже в нынешней регулярке две из трёх очных встреч уместились в 217 очков. А заключительная состоялась совсем недавно и ничего толком не решала. В «пузыре» результативность заметно выше средней, но старт плей-офф наверняка скорректирует этот тренд.



Потому тотал меньше 229 очка за 2.02 смотрится нормально, альтернативный вариант — ИТМ 112.5 очка «Далласа» за 1.83».