«Хьюстон» — «Оклахома»: прогноз и ставка на 1-й матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома».

Ставка: тотал меньше 225.5 очка за 2.00.

«Есть подозрение, что букмекеры завышают планку тотала. Дело тут вот в чём: подопечные Билли Донована в первую очередь ставят на оборону. Они действуют в невысоком темпе, имея всего 99,4 владения в среднем за игру (21-е место в НБА).



«Хьюстон», напротив, старается играть максимально быстро, потому что на свободном пространстве остановить того же Уэстбрука крайне сложно. 104 владения за вечер, второй показатель в лиге сразу после «Милуоки». Вот только Расселл старт серии пропустит, а потому жать на педаль газа смысла нет. Без Уэстбрука бежать в раннее нападение особо некому.



Майк Д’Антони прекрасно понимает, что шансы на успех в первом матче полностью зависят от Джеймса Хардена. Чем выше темп, тем больше беговой работы придётся выполнять лидеру. Соответственно, логично предположить, что «Рокетс» постараются замедлить игру, дабы Харден сохранил свежесть в концовке.



И второй момент: в плей-офф темп традиционно падает, потому что цена ошибки возрастает и команды начинают играть строже. Это тоже говорит в пользу сдержанной результативности. Потому общий низ вполне можно проверить.



Тотал меньше 225.5 очка за 2.00 смотрится нормально, альтернативный вариант — ИТМ 113.5 очка «Оклахомы» за 1.89. На наш взгляд, логичнее ожидать коридор в районе 215-220 баллов. То есть можно даже попробовать поднять коэффициент.



Проверять ли победу «Хьюстона» за 2.21 — дело вкуса. Шансы «Оклахомы» действительно чуть выше, но говорить о каком-то особенном запасе в игре ОКС нельзя. Это довольно куражная команда, которая не отличается стабильностью. За восемь игр в «пузыре», например, она ни разу не добыла двух побед подряд. То есть шансы «Рокетс» вполне осязаемы даже без Уэстбрука».