«Хьюстон» — «Оклахома». Прогноз: нет Уэстбрука? Ждём дикой результативности от Хардена!

19 августа в матче первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Оклахомы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87, успех «Хьюстона» идёт у букмекеров за 2.21.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома»

Букмекеры не уверены, что матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома» 19 августа будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.99, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.75.

Анализ и прогноз 1-го матча плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома» (19.08.2020)

Один из главных кандидатов на звание самой огненной серии первого раунда. «Оклахома» выиграла сезонную серию со счётом 2-1, но идёт фаворитом первого матча вовсе не по этой причине. «Хьюстону» не поможет Расселл Уэстбрук. Человек и пароход пропустит старт серии из-за растяжения четырехглавой мышцы бедра.

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Следовательно всё будет зависеть от Джеймса Хардена. К гигантской нагрузке он привык, ставить себя на линию штрафных умеет в любой ситуации, но если бросок не идёт, пиши пропало. В принципе, можно не мудрить и просто взять ИТБ 36.5 очка Хардена за 1.85. Пробить эту планку он может даже при ужасном проценте попаданий.

В первую очередь дополнительные броски в отсутствии Уэстбрука получит Эрик Гордон, также увеличится нагрузка на Остина Риверса. Гордону придётся исполнять первую опцию в моменты отсутствия Хардена на паркете, однако их будет совсем немного. Лидер «Рокетс» привык получать по 38-40 минут игрового времени, тем более в плей-офф.

Эта серия смело может рассматриваться как противостояние бывших. Харден и Уэстбрук выступали за «Тандер», а Крис Пол совсем недавно играл за «Хьюстон». С мотивацией у опытнейшего разыгрывающего всё будет в порядке, его битва с Харденом должна стать украшением противостояния.

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В «Оклахоме» все сильнейшие в строю, проблем с глубиной состава не будет. Есть подозрение, что букмекеры завышают планку тотала. Дело тут вот в чём: подопечные Билли Донована в первую очередь ставят на оборону. Они действуют в невысоком темпе, имея всего 99,4 владения в среднем за игру (21-е место в НБА).

«Хьюстон», напротив, старается играть максимально быстро, потому что на свободном пространстве остановить того же Уэстбрука крайне сложно. 104 владения за вечер, второй показатель в лиге сразу после «Милуоки». Вот только Расселл старт серии пропустит, а потому жать на педаль газа смысла нет. Без Уэстбрука бежать в раннее нападение особо некому.

Майк Д’Антони прекрасно понимает, что шансы на успех в первом матче полностью зависят от Джеймса Хардена. Чем выше темп, тем больше беговой работы придётся выполнять лидеру. Соответственно, логично предположить, что «Рокетс» постараются замедлить игру, дабы Харден сохранил свежесть в концовке.

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И второй момент — в плей-офф темп традиционно падает, потому что цена ошибки возрастает и команды начинают играть строже. Это тоже говорит в пользу сдержанной результативности. Потому общий низ вполне можно проверить.

Тотал меньше 225.5 очка за 2.00 смотрится нормально, альтернативный вариант — ИТМ 113.5 очка «Оклахомы» за 1.89. На наш взгляд, логичнее ожидать коридор в районе 215-220 баллов. То есть можно даже попробовать поднять коэффициент.

Проверять ли победу «Хьюстона» за 2.21 — дело вкуса. Шансы «Оклахомы» действительно чуть выше, но говорить о каком-то особенном запасе в игре ОКС нельзя. Это довольно куражная команда, которая не отличается стабильностью. За восемь игр в «пузыре», например, она ни разу не добыла двух побед подряд. То есть шансы «Рокетс» вполне осязаемы даже без Уэстбрука.

Прогноз и ставки на матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома» 19 августа 2020 года

«Рокетс» остались без Расселла Уэстбрука, который пропустит старт серии. В атаке всё целиком и полностью будет зависеть от Джеймса Хардена. Можно просто не мудрить и взять его индивидуальный верх по результативности. Лидер «Хьюстона» способен спокойно выбить 40 очков даже при слабом проценте попаданий с игры.

Ставка №1: ИТБ 36.5 очка Джеймса Хардена за 1.85.

Ставка №2: тотал меньше 225.5 очка за 2.00.