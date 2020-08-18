«Тамбов» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

18 августа «Тамбов» примет «Химки» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.



Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

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