«Урал» — «Локомотив»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

19 августа «Урал» примет «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.



Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук, Николич и Смолов закрепятся в лидерах РПЛ За девять последних очных встреч с «Уралом» москвичи добыли семь побед.