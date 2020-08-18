«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук, Николич и Смолов закрепятся в лидерах РПЛ

19 августа «Урал» примет «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив» (19.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы практически не будет. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.

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Завершится программа 19-го числа сразу пятью матчами, среди которых затесалась битва екатеринбургского «Урала» и московского «Локомотива». Старт поединка запланирован на 16:00 мск, он пройдёт на «Екатеринбург Арене», которую смогут посетить не более 3500 болельщиков.



Новый сезон для екатеринбуржцев не задался. За два тура они сумели набрать всего лишь один балл, хотя могли рассчитывать на большее. В первом случае на своём поле уступили столичному «Динамо» со счётом 0:2. В целом по делу — бело-голубые оказались конструктивнее в атаке.



А вот во втором туре случилась гостевая ничья с «Рубином» (1:1). Причём «шмели» даже открыли счёт на 12-й минуте: с пенальти отличился Эрик Бикфалви. Также стоит отметить, что казанцы остались в меньшинстве на 31-й минуте. Но вместо того чтобы использовать своё преимущество, гости тоже схлопотали удаление в середине второго тайма. Итог вполне закономерен.

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Зато московский «Локомотив» с ходу выбился в лидеры РПЛ. Он за две игры после старта нового сезона сумел набрать все шесть возможных очков и сейчас замыкает топ-3. Сперва получилось обыграть казанский «Рубин» у него дома со счётом 2:0. Правда, со скандалом: в середине первого тайма перед вторым голом арбитр имел основания назначить пенальти после контакта Гильерме и Ивана Игнатьева.

Затем московскому клубу на родной «РЖД Арене» удалось оставить ни с чем «Краснодар» (1:0), с которым они в прошлом году боролись за второе место в чемпионате России. То есть за 180 минут не пропущено ни одного мяча, а это уже серьёзно.



Стоит отметить, что в обоих случаях москвичи смотрелись лучше своих оппонентов. В игре с казанцами лидер атаки «железнодорожников» Алексей Миранчук открыл счёт уже на 2-й минуте. А в игре с краснодарцами они были основательнее в атаке и могли даже выигрывать с большим счётом, если бы не голкипер Матвей Сафонов, который неоднократно спасал свою команду.

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«Локо» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке с «Уралом». Под руководством Марко Николича московский клуб показывает очень уверенную игру. За 10 последних официальных игр он ни разу не проиграл и пропустил всего лишь четыре гола. Солидные показатели.

Екатеринбуржцы же на старте пока выглядят вяло. Так что лобовая победа гостей за коэффициент 1.78 смотрится шикарно. Статистика личных встреч на нашей стороне. За девять последних поединков со «шмелями» красно-зелёные одержали семь побед и потерпели только одно поражение. Оборона у хозяев так себе, особенно при стандартах. Свои два гола фаворит наверняка сообразит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив» 19 августа

«Локомотив» под руководством Марко Николича выглядит вполне симпатично. А вот у «Урала» на старте сезона совсем не задалось — много ошибок, прежде всего в обороне. Мы бы проверили лобовую победу гостей в предстоящем поединке. Статистика личных встреч полностью на нашей стороне.



Ставка: «Локомотив» победит за коэффициент 1.78.



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