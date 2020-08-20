«Специя» — «Фрозиноне»: прогноз и ставка на матч финала плей-офф Серии В

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч финала плей-офф Серии В «Специя» — «Фрозиноне».

Ставка: «Специя» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

«В финале «Фрозиноне» и «Специя» уже успели скатать первую из двух игр. Фрозинонцы уступили на своём поле с минимальным счётом. В целом соперники смотрелись примерно на одном уровне. Всё решила лишь разница в реализации и, пожалуй, везение.



Теперь им предстоит ответный поединок, на этот раз гостях у «Специи». Мотивации, конечно, им будет не занимать, но дело тут вот в чём. «Орлята» ещё ни разу за четыре встречи не проигрывали жёлто-синим на своём поле. Они одержали две победы и скатали две ничьи.



Любопытно также и то, что «Фрозиноне» за 14 выездов в регулярном первенстве сумел добыть всего четыре победы. Так что добиться успеха в предстоящем поединке для них будет крайне непросто. Мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08.



Штука в том, что фрозинонцы не отличаются высокой результативностью, да и у «Специи» весьма крепкая оборона (всего 40 пропущенных за 38 туров в Серии В — хороший показатель по меркам турнира). Статистика личных встреч также на нашей стороне. За 10 игр между соперниками верх пробивался лишь два раза».