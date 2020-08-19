«Специя» — «Фрозиноне». Прогноз: Серия А, встречай последнего новичка!

20 августа «Специя» примет «Фрозиноне» в ответном матче финала плей-офф Серии В. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии В «Специя» — «Фрозиноне» 20 августа

Букмекеры считают, что матч финала плей-офф Серии В «Специя» — «Фрозиноне» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча финала плей-офф Серии В «Специя» — «Фрозиноне» (20.08.2020)

Пока в футбольном мире все обсуждают уничтожение «Барселоны» «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов и промах Рахима Стерлинга по пустым воротам, в гордой итальянской Серии В кипят страсти. Плей-офф за выход в высший дивизион — Серию А — находится на заключительной стадии. «Специи» и «Фрозиноне» осталось провести ответный поединок.

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По итогам регулярного розыгрыша Серии В «Специя» набрала 61 балл и финишировала в топ-3. Отрыв от четвёртой строчки составил три пункта, а до второго места не хватило существенных семи баллов. Так что пришлось принимать участие в плей-офф.



Команда из Специи, правда, стартовала сразу с полуфинала, что несколько облегчило задачу. Только вот простым путь до финала всё равно назвать нельзя. В первом полуфинальном поединке «орлята» на выезде уступили «Кьево» и, казалось, потеряли надежду на успешных исход. Однако у себя дома сумели уверенно победить со счётом 3:1, что вывело их в финал.



«Фрозиноне» умудрилась заскочить в последний эшелон зоны плей-офф на повышение уже на бегу. За 38 туров было набрано 54 балла, что соответствует восьмому месту. Только надо сказать, что у ближайшего преследователя «Пизы» баллов было столько же, но ниже она оказалась по дополнительным показателям.

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Команда из Фрозиноне стартовала с 1/4 финала, где одержала волевую победу над «Читтаделлой», забив уже в дополнительное время. В полуфинале получилось по сумме двух встреч пройти крепкий «Порденоне». Дома жёлто-синие уступили с минимальным счётом, зато в гостях забили два безответных мяча и прошли в финал.



В финале «Фрозиноне» и «Специя» уже успели скатать первую из двух игр. Фрозинонцы уступили на своём поле с минимальным счётом. Хотя тут надо бы сказать, что в целом соперники смотрелись примерно на одном уровне. Всё решила разница в реализации и, пожалуй, везение.



Теперь им предстоит ответный поединок, на этот раз гостях у «Специи». Мотивации, конечно, им будет не занимать, но дело тут вот в чем. «Орлята» ещё ни разу за четыре встречи не проигрывали жёлто-синим на своём поле. Они одержали две победы и скатали две ничьи.

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Любопытно также и то, что «Фрозиноне» за 14 выездов в регулярном первенстве сумел добыть всего четыре победы. Так что добиться успеха в предстоящем поединке для них будет крайне непросто. Мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08.



Штука в том, что фрозинонцы не отличаются высокой результативностью, да и у «Специи» весьма крепкая оборона (всего 40 пропущенных за 38 туров в Серии В — хороший показатель по меркам турнира). Статистика личных встреч также на нашей стороне. За 10 игр между соперниками верх пробивался лишь два раза.

Прогноз и ставки на матч Серии В «Специя» — «Фрозиноне» 20 августа 2020 года

У «Специи» крайне крепкая оборона, а «Фрозиноне» высокой результативностью не отличается. К тому же дома команда из Специи ни разу не проигрывала сопернику. На наш взгляд, у хозяев есть все шансы закрепить успех и попасть в Серию А.



Ставка: «Специя» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08.



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