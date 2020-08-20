«Хьюстон» — «Оклахома»: прогноз и ставка на 2-й матч серии плей-офф НБА 21 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 2-й матч серии плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома».

Ставка: победа «Оклахомы» за 2.31.

«Накануне «Рокетс» победили слишком уверенно. Они моментально захватили лидерство и дальше только наращивали преимущество. На отдельных отрезках оно переваливало за двадцатку. Молодые звёзды «Тандер» никак не могли войти в колею, а одного Криса Пола явно не хватало. СР3 едва не оформил трипл-дабл (20+10+9).



Нельзя сказать, что у «Хьюстона» залетало всё подряд. Вовсе нет — из-за дуги били с довольно средней точностью, пусть и очень часто. Дело в другом. «Рокетс» за 48 минут совершили всего семь потерь, хотя норма по сезону в два с лишним раза выше (14.6). И вот это уже не тянет на случайность. Подопечные Билли Донована в самом деле оборонялись пассивно, особенно по меркам плей-офф. Скорее всего, баскетболисты получили соответствующие указания от тренерского штаба, чтобы не получить огромного количества штрафных. Всё же в обычной ситуации на линию Харден встаёт постоянно.



Опять же — обычно защита «Тандер» довольно подвижная. Достаточно посмотреть на статистику перехватов (7.6, 16-е место в НБА) и фолов (19.3, четвёртая строчка в лиге) по сезону. А вот что было в первом поединке — жалкие два перехвата и минимум пробивных нарушений.



Потому создаётся впечатление, что ОКС просто перемудрили, испугавшись свистков судей. В результате отсутствие давления создало для лидеров соперника максимально комфортные условия. Ждём более агрессивной обороны во втором матче, которая заставит Хардена и Эрика Гордона решать задачи посложнее.



Потому продолжим играть против линии. Логика следующая: без Уэстбрука соперники сопоставимы по силам, однако «Хьюстон» полностью зависит от броска, что по умолчанию соседствует с нестабильностью. «Оклахома» наверняка проделает работу над ошибками, а Шэй Гилджес-Александер и Деннис Шрёдер поправят прицел. На П2 дают коэффициент 2.31, хотя, на наш взгляд, он должен быть в районе 2.10. Проверим».