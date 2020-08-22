«Арсенал» Тула — «Динамо»: прогноз Михаила Поленова на матч 4-го тура чемпионата России

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Динамо».



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.56.



«Один из неожиданных лидеров сезона — «Динамо», и это единственная команда, которая за три тура еще не пропускала. Почему это происходит?



Во-первых, когда Кирилл Новиков возглавил команду, то первым делом навел порядок в обороне, тут были тактический перестроения и кадровые. Это не должно удивлять. Но это важный аргумент. Когда кучно ложатся матчи, важны любые статистические характеристики, которые имеют серьезные обоснования.



У «Арсенала» же проблемы в атаке, практически в каждом матче у туляков проявляется слабость в нападении. Да, «Уфе» забили два, но выиграть не смогли. И с «Краснодаром», даже когда соперник отпустил инициативу и отдал мяч, «Арсеналу» ничего не удалось создать. Мне кажется, можно предположить рисунок, по которому Тула благодаря домашним стенам попробует сыграть агрессивно и активно, но у них не очень работает нападение, а у «Динамо» все хорошо с обороной.



Очень важно выдержать стартовые минуты, Новиков говорил, что вытерпеть первые 20 минут — очень важно, потому что потом будут контратаки, стандарты. Кстати, стандарты работают у москвичей неплохо. Здесь видна тренерская рука. Мой прогноз — «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1.56. Прагматизм сейчас важнее, чем лихая музыка атаки".