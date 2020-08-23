«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч финала Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.90.



«Поздравляю вас с тем, что мы добрались до финала этого необычного и злополучного розыгрыша Лиги чемпионов. Финал «Бавария» — «ПСЖ» обещает атакующую игру. Здесь не будет мучений с мячом, не будет попыток отстоять свое и обороняться.



Этот финал про атаку. Вы и сами знаете, что «Бавария» монструозна, она забила 100 голов в чемпионате, 42 гола за 10 матчей в Лиге чемпионов, каждый из который выиграла. Забивает не только Левандовски, есть Гнабри, Мюллер. В недавно завершившемся чемпионате Германии за «Баварию» забивали 15 игроков.



Так что там каждый ориентирован на атаку и может забить. Это большая, всеподавляющая сила и уверенность в собственных возможностях. 20 матчей подряд «Бавария» выигрывает. Она безупречна. Но надо обратить внимание, что и в матче с «Барсой», и в матче с «Лионом» у ворот Нойера возникали моменты. Высокая линия обороны позволяет сопернику убегать в контрнаступления. Думаю, что и от «ПСЖ» такой укол Мюнхен получит.



Тем более что там есть Неймар, который очень непредсказуем в своих движения и появлениях в той или иной зоне. Как и Ди Мария, который выдал блестящий полуфинал. Про Мбаппе я даже и не говорю. Уже все и забыли, что он недавно был травмирован Думаю, что «ПСЖ» «Баварию» хотя бы разок поймает, но и сам обязательно пропустит. Мой прогноз — победа «Баварии» + обе забьют с коэффициентом 2.90».