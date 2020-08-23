«Спартак» — «Локомотив»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
23 августа «Спартак» примет «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.
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На старте сезона соперники показывают яркий футбол и забивают в каждом матче.
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