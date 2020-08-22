«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско, Соболев и Понсе найдут подход к Миранчуку

23 августа «Спартак» примет «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Спартак» — «Локомотив»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (23.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа отгремел третий тур, а четвёртый стартует уже 22 августа.

«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Ничушкин, Гурьянов, Худобин и Радулов не станут спешить В семи предыдущих очных встречах забивалось не более пяти шайб.

Программа откроется в субботу сразу шестью матчами, а завершится в воскресенье двумя. Центральный матч тура «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа. Старт главной встречи выходных в российском футболе запланирован на 19:00 мск, она пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена».



Московский «Спартак» резво стартанул в новом сезоне. За три тура получилось заработать пять из девяти возможных очков, хотя можно было рассчитывать на большее. Сейчас столичный клуб находится на шестой строчке неподалёку от группы лидеров РПЛ.



С дебютной ничьей и двумя неоднозначными пенальти от «Сочи» (2:2) всё ясно, тогда красно-белые вполне могли победить, но арбитры и VAR оказались против. Во втором домашнем матче с «Ахматом» (2:0) всё было по-честному. Хозяева сыграли весьма неплохо и победили грозненцев по делу. А вот на последнюю игру пришлась ничья с «Уфой» на выезде (1:1).

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз: здесь вам не «Лига фермеров». Без шансов для Неймара и Мбаппе Парижане хороши, но тягаться с нынешней «Баварией» не способен никто.

Москвичи полетели на встречу без своего главного тренера Доменико Тедеско, который перенёс ангину, но даже это не помешало им показать яркий футбол. Финальный счёт устаканился уже на 18-й минуте: соперники обменялись голами с угловых. Однако надо сказать, что гости смотрелись гораздо интереснее, имели массу возможностей спасти игру, но где-то подвела реализация, а где-то спасал хозяев Александр Беленов.



У их соседа московского «Локомотива» старт нового сезона получился ещё лучше. Клуб набрал семь из девяти возможных очков и сейчас находится в топ-3 РПЛ. Отдельно стоит отметить, что соперники были не из робкого десятка.



Сперва «железнодорожники» в гостях оставили ни с чем мотивированный «Рубин» (2:0). Без скандалов не обошлось, но справедливости ради надо сказать, что гости в самом деле смотрелись предпочтительнее. А затем они на своём поле по делу обыграли «Краснодар» (1:0). И это ещё краснодарцев много выручал Матвей Сафонов.

ЦСКА — «Рубин». Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отмажутся за неудачу с «Зенитом» «Зенит» победил по делу, но красно-синие продолжают забивать в каждом матче.

Единственная осечка случилась в прошлом матче. Красно-зелёные отправились в гости к «Уралу» и скатали с ним ничью (1:1). Героями стали арендованный у ЦСКА голкипер екатеринбуржцев Илья Помазун, который много выручал, и вернувшийся из аренды форвард москвичей Фёдор Смолов. Последний спас свою команду от поражения уже на 87-й минуте.

Впрочем, с результативностью у игроков «Локомотива» проблем нет никаких. Тут и Алексей Миранчук, отличившийся уже дважды на старте сезона, и Фёдор Смолов, который после забитого мяча в прошлом туре наверняка почувствует уверенность.



Также не стоит забывать и о стабильности клуба в последнее время. Под руководством Марко Николича «железнодорожники» не забили лишь в одном из 11 матчей в РПЛ. Да и то надо сказать, что в той игре с «Сочи» (0:0) в прошлом сезоне Алексей Миранчук с пенальти угодил в штангу.



Только вот «Спартак» едва ли станет позволять гостям спокойно разыгрывать мяч. Сейчас клуб по-спортивному зол и крайне мотивирован. Да и проблем с результативностью тоже не имеет никаких. В пяти последних матчах в РПЛ он забил целых 10 мячей.



Не стоит также забывать и о том, что красно-белые выступят на своём поле. Фактор тоже немаловажный, ведь часть болельщиков пустят на трибуны. Так что вполне можно подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 1.90.



Статистика личных встреч на нашей стороне. В шести из последних семи очных противостояний между соперниками, когда «Спартак» выступал в роли хозяев, голы забивались в обе стороны. Ждём жаркого дерби и голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» 23 августа

На старте нового сезона обе команды выглядят ярко. Ни те, ни другие не имеют проблем с результативностью, наколотив за три тура на двоих девять мячей. Букмекеры справедливо не видят сильнейшего среди соперников, шансы близки к равным. Так что ждём от них яркого футбола в дерби, игры на три результата и, конечно же, голов.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.