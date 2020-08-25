«Тамбов» — «Сочи»: прямой эфир, где будет онлайн-трансляция, по какому каналу покажут матч
25 августа «Тамбов» примет «Сочи» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (5.75).
«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ
Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.
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