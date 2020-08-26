«Крылья Советов» — «Иртыш»: прогноз и ставка на матч Кубка России 26 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Иртыш».

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (-1.5) за 2.17.

«В этой паре найти интригу необычайно сложно, поскольку уровень исполнителей просто несопоставим. Самарцы лишились нескольких футболистов основы после вылета из элитного дивизиона, но по меркам ФНЛ состав у них всё равно отличный.



Проблем с «Иртышом» возникнуть не должно. Во-первых, клуб из Омска оказался абсолютно не готов к уровню ФНЛ: всего одно очко в пяти турах закономерно привели на дно турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить оборону — пропущено уже 12 голов, лишь однажды команда вытащила из сетки меньше двух мячей.



Накануне аутсайдер схватил 0:5 от «Спартака-2», хотя тут нужно учитывать фактор удаления. На 40-й минуте красно-белые получили численное преимущество, к тому моменту они вели всего лишь с разницей в один мяч. Но для нас большее значение имеет выступление главного тренера Владимира Арайса на пресс-конференции.



Тот честно признался, что в кубковом матче на поле выйдут футболисты, которые не получили солидной игровой практики на старте сезона. Состав у «Иртыша» и без того крайне скромный, с огромным количеством молодых футболистов. А уж на выезде с «Крыльями Советов» им придётся крайне туго.



Подопечные Игоря Осинькина тоже вряд ли станут рвать жилы и гнаться за крупным счётом, однако на своём поле наверняка отгрузят аутсайдеру пару-тройку мячей. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 с форой (-1.5) за 2.17 и П1 всухую за 2.05».