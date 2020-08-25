«Крылья Советов» — «Иртыш». Прогноз: Комбаров, Фролов и Гацкан разнесут аутсайдера ФНЛ

26 августа «Крылья Советов» и «Иртыш» сыграют в матче 3-го раунда Кубка России. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом самарцев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Иртыша» оценён букмекерами коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Иртыш» 26 августа

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Крылья Советов» — «Иртыш» 26 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Крылья Советов» — «Иртыш» (26.08.2020)

В российском футболе набирает ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже пять туров, в РПЛ позади четыре. Пришло время Кубка России, где 26 августа пройдут матчи третьего раунда (он же 1/64 финала). Именно с этой стадии в борьбу вступают представители ФНЛ, а потому нас ожидает сразу несколько интересных пар.

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От этого праздника жизни отстали только «Спартак-2» и «Краснодар-2» — они в среду сыграют между собой в рамках шестого тура ФНЛ, поскольку официально оформлены как фарм-команды и до участия в Кубке России не допускаются. Все остальные бросаются в бой. Некоторые пары составлены исключительно из клубов ФНЛ.

«Крылья Советов», например, будут принимать «Иртыш». В этой паре найти интригу необычайно сложно, поскольку уровень исполнителей просто несопоставим. Самарцы, разумеется, лишились нескольких футболистов основы после вылета из элитного дивизиона, но по меркам ФНЛ состав всё равно отличный.

Старт сезона, правда, получился непростым, однако после смены тренера и прихода целого ряда игроков из «Чертаново» определённые трудности на первых порах ожидались. Прогресс виден: в трёх предыдущих турах набрано шесть очков. Победы над «СКА-Хабаровск» (2:0) и «Чайкой» (3:0), а также обидная неудача с «Оренбургом» (0:1).

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Самарцы быстро пропустили в дебюте с пенальти, да и в целом первый тайм провели бледно. Зато после перерыва выглядели гораздо сильнее. Они создали достаточно, чтобы как минимум рассчитывать на ничью. Однако с реализацией категорически не задалось, а вратарь соперника был в ударе.

И всё же проблем с «Иртышом» возникнуть не должно. Во-первых, клуб из Омска оказался абсолютно не готов к уровню ФНЛ: всего одно очко в пяти турах закономерно привели на дно турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить оборону — пропущено уже 12 голов, лишь однажды команда вытащила из сетки меньше двух мячей.

Накануне аутсайдер схватил 0:5 от «Спартака-2», хотя тут нужно учитывать фактор удаления. На 40-й минуте красно-белые получили численное преимущество, к тому моменту они вели всего лишь с разницей в один мяч. Но для нас большее значение имеет выступление главного тренера Владимира Арайса на пресс-конференции.

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Тот честно признался, что в кубковом матче на поле выйдут футболисты, которые не получили солидной игровой практики на старте сезона. Состав у «Иртыша» и без того крайне скромный, с огромным количеством молодых футболистов. А уж на выезде с «Крыльями Советов» им придётся крайне туго.

Подопечные Игоря Осинькина тоже вряд ли станут рвать жилы и гнаться за крупным счётом, однако на своём поле наверняка отгрузят аутсайдеру пару-тройку мячей. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 с форой (-1.5) за 2.17 и П1 всухую за 2.05.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Иртыш» 26 августа 2020

Разница в классе по умолчанию солидная: самарцы ещё месяц назад играли в РПЛ, а «Иртыш» вышел из ПФЛ и набрал в пяти турах лишь одно очко при 12 пропущенных мячах. Вдобавок омичи будут играть полуторным составом. На своём поле «Крылья Советов» должны без особых проблем проходить дальше.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (-1.5) за 2.17.