«Ростов» — «Урал»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

26 августа «Ростов» примет «Урал» в матче 5-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.



Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Ростова» (5.40).

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