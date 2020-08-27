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Букмекеры: сборная России — фаворит группы Лиги наций

Букмекеры: сборная России — фаворит группы Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

3 сентября сборная России стартует в Лиге наций УЕФА-2020/2021. В группе дивизиона B соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Сербии, Венгрии и Турции. По оценке аналитиков, россияне — фавориты соревнования.

Поставить на победу сборной России в группе можно с коэффицентом 2.60. Это примерно 36% вероятности. Шансы Сербии и Турции букмекеры оценили одинаковым коэффициентом 3.24 (по 27%). Наконец, на успех Венгрии можно сделать ставку с коэффициентом 10.00 (10%).

Победитель группы получит возможность сыграть в дивизионе А в следующем сезоне.

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