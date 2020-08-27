Эксперты назвали фаворита Лиги наций-2020/2021

В начале сентября стартует второй розыгрыш Лиги наций УЕФА. Букмекеры назвали фаворита соревнования перед стартом турнира. По их оценкам, это сборная Франции. Поставить на победу действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 4.50.



Кроме того, в числе фаворитов команды Бельгии и Англии, на чей успех можно поставить за 6.50. Шансы Испании букмекеры оценили коэффициентом 7.00. А на Нидерланды и Германию предлагается коэффициент 8.00.



Вероятность того, что свой титул защитит Португалия, аналитики оценили коэффициентом 12.00.



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