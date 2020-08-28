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«Динамо» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча Кубка мэра Москвы

«Динамо» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча Кубка мэра Москвы
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28 августа в матче второго тура Кубка мэра Москвы по хоккею «Динамо» сыграет с ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 3.88, успех ЦСКА идёт за 1.70.

Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — ЦСКА 28 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.54.

Итоговый успех «Динамо» идёт за 2.36, а успех ЦСКА — за 1.59. Если первый гол будет забит до истечения пятой минуты, сыграет коэффициент 2.75.

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