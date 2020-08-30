«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Тамбов».
Ставка: гол Дениса Макарова за 3.38.
«Рубин» одержал две победы подряд и сейчас делит 7-е место с «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА. Казанцы играют очень результативно — больше забили только «Зенит» и «Сочи». Из 8 голов команды Слуцкого 4 на счету 22-летнего Дениса Макарова, забивающего 3 тура подряд. Во всех матчах сезона молодой нападающий выходит на замену, но это не мешает ему лидировать (вместе с Азмуном) в списке бомбардиров.
Макаров не стесняется бить издали, здорово выбирает позицию в штрафной соперника, смело обыгрывает 1 в 1 — в общем, пока, мне кажется, это главное открытие сезона в РПЛ. Во встрече с одной из самых пропускающих команд чемпионата, «Тамбовом», будет отличный шанс забить.
За «Рубин» Макаров забил 6 голов (2 — в прошлом сезоне), 4 из них — в Казани. В 3 домашних матчах, в которых забивал Денис (с «Оренбургом», «Краснодаром» и «Уфой»), «Рубин» обязательно выигрывал с сухим счетом. Думаю, повторение сценария возможно в воскресенье. Мой прогноз — Денис Макаров выйдет и забьет за 3,38".
- 30 августа 2020
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00