«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Тамбов».

Ставка: гол Дениса Макарова за 3.38.

«Рубин» одержал две победы подряд и сейчас делит 7-е место с «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА. Казанцы играют очень результативно — больше забили только «Зенит» и «Сочи». Из 8 голов команды Слуцкого 4 на счету 22-летнего Дениса Макарова, забивающего 3 тура подряд. Во всех матчах сезона молодой нападающий выходит на замену, но это не мешает ему лидировать (вместе с Азмуном) в списке бомбардиров.



Макаров не стесняется бить издали, здорово выбирает позицию в штрафной соперника, смело обыгрывает 1 в 1 — в общем, пока, мне кажется, это главное открытие сезона в РПЛ. Во встрече с одной из самых пропускающих команд чемпионата, «Тамбовом», будет отличный шанс забить.



За «Рубин» Макаров забил 6 голов (2 — в прошлом сезоне), 4 из них — в Казани. В 3 домашних матчах, в которых забивал Денис (с «Оренбургом», «Краснодаром» и «Уфой»), «Рубин» обязательно выигрывал с сухим счетом. Думаю, повторение сценария возможно в воскресенье. Мой прогноз — Денис Макаров выйдет и забьет за 3,38".