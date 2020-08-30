«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 6-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Тамбов».
Ставка: победа «Рубина» за 1.74.
«Однозначно отдаю предпочтение «Рубину». «Тамбов» меня сильно разочаровал в игре против «Сочи», пропустил непонятный гол в самой концовке, и до этого было много ошибок и проблем в обороне. Рыжиков, конечно, герой матча, хоть команда и проиграла, но в целом непонятна ситуация с «Тамбовом».
Я ставлю на «Рубин», так как он заметно прибавляет в организации игры и во всех других компонентах. Лидеры проявляют себя, в целом средняя линия показывает качественную игру. Сейчас «Рубин» стал солидной командой, он добротно играет и своего не упускает.
Я даже сомневаюсь, что «Тамбов» сможет забить. С одной стороны, конечно, команда готова сражаться, а с другой — я не вижу, каким образом игроки могут добиваться результата. Они создают один-два момента за матч, но не более. В прошлом сезоне у «Тамбова» была потрясающая реализация, а в этом такого нет».
- 30 августа 2020
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