«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 6-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Тамбов».

Ставка: победа «Рубина» за 1.74.

«Однозначно отдаю предпочтение «Рубину». «Тамбов» меня сильно разочаровал в игре против «Сочи», пропустил непонятный гол в самой концовке, и до этого было много ошибок и проблем в обороне. Рыжиков, конечно, герой матча, хоть команда и проиграла, но в целом непонятна ситуация с «Тамбовом».



Я ставлю на «Рубин», так как он заметно прибавляет в организации игры и во всех других компонентах. Лидеры проявляют себя, в целом средняя линия показывает качественную игру. Сейчас «Рубин» стал солидной командой, он добротно играет и своего не упускает.



Я даже сомневаюсь, что «Тамбов» сможет забить. С одной стороны, конечно, команда готова сражаться, а с другой — я не вижу, каким образом игроки могут добиваться результата. Они создают один-два момента за матч, но не более. В прошлом сезоне у «Тамбова» была потрясающая реализация, а в этом такого нет».