«Вегас» — «Ванкувер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 5-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф НХЛ «Вегас» — «Ванкувер».

Ставка: победа «Вегаса» в первом периоде за 2.31.

«Канадский клуб делает всё возможное, но этого категорически не хватает. Слишком уж велика разница в классе. Аутсайдер смог забрать одну победу, но там слишком многое сошлось: 2:0 к середине первого периода, дубль Бо Хорвата и 38 сейвов Якоба Маркстрёма.



Совершать подвиги на постоянной основе у лидеров не выходит, а без этого подопечные Питера Дебура спокойно реализовывают преимущество в классе. Свои три-пять шайб они забивают исправно, этого хватает для спокойных побед. Всё же созидание в равных составах даётся «Ванкуверу» с колоссальным трудом.



В четвёртом матче он забил три шайбы, но две из них вновь пришлись на большинство. Шансы зацепиться имелись: «Накс» уже при счёте 3:2 в свою пользу дважды получали возможность реализовать лишнего. Но использовать её не смогли, а в третьем периоде «Вегас» включился и добился своего.



За один период 2:3 превратились в 5:3, причём все три шайбы состоялись в равных составах. Букмекеры практически не меняют изначальных котировок на эту серию. Победа «рыцарей» в основное время всё так же идёт примерно за 1.80, а на «Ванкувер» дают в районе четвёрки. Похоже, мы вышли на финишную прямую.



Разумеется, рисунок игры не изменится. У подопечных Трэвиса Грина элементарно нет ресурсов и инструментов, чтобы придумать нечто эдакое. Остаётся молиться на Маркстрёма и надеяться, что соперник будет много удаляться. А у «Вегаса» всё хорошо: преимущество в равных составах большое, менять что-то нет смысла.



Проверим П1 в первом периоде за 2.31. Исход серии уже не вызывает вопросов, фаворит наверняка постарается быстро заполучить преимущество, чтобы не тратить лишних сил. Впереди финал конференции, в котором будет гораздо сложнее. Нужно сохранить свежесть».